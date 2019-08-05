2+2 yıllık dev anlaşma

Trabzonspor, İngiltere’nin Crystal Palace takımından kiraladığı Norveçli milli futbolcu Alexander Sörloth ile 2+2 yıllık sözleşme imzaladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bir imza töreni gerçekleştirilirken, Başkan Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth ile yan yana yer aldı. Transferdeki en dikkat çeken gelişme KAP için yapılan bildirimde oldu.



İlk 11 detayı

Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Crystal Palace’a kiralama bedeli olarak iki yıl için toplam 750 bin euro ödeneceği belirtildi.

Açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun, 2020-21 sezonundaki resmi maçların yüzde 50’sine ilk 11’de başlaması halinde 6 milyon euro bonservis bedeli ile kesin transferinin de gerçekleşmiş olacağı kaydedildi.



Yapılan anlaşmaya göre, Norveçli golcüye, ilk 2 sezon için yıllık 1.5 milyon euro garanti ücret, menajerlik hizmet bedeli olarak da sözleşme garanti ücret tutarının yüzde 10’u ödenecek.