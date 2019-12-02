2019 Ballon D'or'un sahibi 6. kez Lionel Messi!

Barcelona'ın Arjantinli yıldızı Lionel Messi Ballon d'Or 2019'u kazandı.

France Football dergisi tarafından düzenlenen organizasyonda, yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen Altın Top ödülünün sahibi, Lionel Messi oldu.

Kariyerinde 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 yıllarının ardından bu ödüle layık görülen 32 yaşındaki Messi, altı kezle Altın Top'u en fazla kazanan futbolcu olmayı başardı.

2018-19 sezonunda Barcelona ile La Liga şampiyonluğu yaşayan Messi, attığı 36 golle de krallık yarışını zirvede tamamlamıştı. Arjantinli futbolcu, 2019 yılında şu ana kadar kulüp ve milli takım formasıyla 46 kez fileleri havalandırdı.

Oylamada Liverpool'dan Hollandalı Virgil van Dijk ikinci, Juventus'tan Portekizli Cristiano Ronaldo üçüncü, Liverpool'dan Senegalli Sadio Mane dördüncü ve yine Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah beşinci sırayı aldı.

Altın Top ödülünü beş kez kazanan Ronaldo, ödül törenine katılmadı.

Öte yandan en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Kupası'nı Juventus'un Hollandalı yıldızı Matthijs de Ligt, yılın en iyi kalecisi ödülünü Liverpool'un Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker, en iyi kadın futbolcu ödülünü ise ABD Milli Takımı ile bu yıl Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Megan Rapinoe kazandı.

France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında verdiği Altın Top ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde seçtiği Dünyada Yılın Futbolcusu ödülü, 2010'da FIFA Altın Top adı altında birleşmişti. FIFA ve France Football dergisi, FIFA Altın Top ismiyle verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.

"Birkaç yıl daha bunu yapmak istiyorum"

Törende konuşan Messi "Yapmayı en çok sevdiğim şeyi yapmaya, futbol oynamaya devam edeceğim. Birkaç yıl daha bunu yapmak istiyorum. Sonuna kadar bu oyundan zevk alarak devam etmek istiyorum" dedi.





Ballon d'Or oylamasında sıralama



1 - Lionel Messi

2 - Virgil van Dijk

3 - Cristiano Ronaldo

4 - Sadio Mane



11 Frenkie de Jong

12 Raheem Sterling

13 Eden Hazard

14 Kevin De Bruyne

15 Matthijs de Ligt

16 Sergio Aguero

17 Roberto Firmino

18 Antoine Griezmann

19 Trent Alexander-Arnold

20 Aubameyang

20 Tadic

22 Heung-Min Son

23 Hugo Lloris

24 Ter Stegen

24 Koulibaly

26 Georginio Wijnaldum

26 Karim Benzema

28 Donny van de Beek

28 Marquinhos

28 Joao Felix