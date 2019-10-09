09.10.2019 - 10:17 | | İSTANBUL (AA)
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde program
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde maçlar yarın başlayacak.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 7. hafta maçları yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 7. hafta maçları, 10-12 Ekim tarihlerinde oynanacak. H Grubu'nda bulunan Türkiye, 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Arnavutluk'u ağırlayacak.
Elemelerin 7. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
C Grubu: 19.00 Belarus-Estonya, 21.45 Hollanda-Kuzey İrlanda
E Grubu: 21.45 Hırvatistan-Macaristan, 21.45 Slovakya-Galler
G Grubu: 21.45 Avusturya-İsrail, 21.45 Letonya-Polonya, 21.45 Kuzey Makedonya-Slovenya
I Grubu: 17.00 Kazakistan-Kıbrıs Rum Kesimi, 21.45 Rusya-İskoçya, 21.45 Belçika-San Marino