3 isim kadroda yok! Galatasaray-Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray-Real Madrid maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Real Madrid'i konuk ediyor. Geride kalan iki haftada 1 puan toplayan Sarı Kırmızılı takım Real Madrid karşısında 3 puanı hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Real Madrid'de Bale, Modric ve Vazquez sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.

GALATASARAY REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Real Madrid maçı 22 Ekim Salı günü saat 22:00'de oynanacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray'da ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdüren Falcao'nun yanı sıra dün gerçekleştirilen antrenmanın ardından ağrıları bulunan Sofiane Feghouli'de çalışmalarını fizyoterapist eşliğinde sürdürdü.

Real Madrid maçı öncesi son antrenmanını bu akşam gerçekleştirecek olan Galatasaray, sonrasında kampa girecek.

Galatasaray'da Falcao yine yok

Sarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Real Madrid karşısında forma giyemeyecek.

Aşil tendonunda ağrısı bulunan 33 yaşındaki Falcao, Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının ardından Real Madrid müsabakasında da sahadaki yerini alamayacak.

Sakatlığı geçen Mario Lemina ile cumartesi günkü antrenmanda ağrı hissettiği için dün tedbir amaçlı takımla çalıştırılmayan Sofiane Feghouli, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.