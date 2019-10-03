4. Etnospor Kültür Festivali başladı

Festival alanına Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Vedat Muriç ve Galatasaraylı Muslera ve Falcao da geldi. Bu dört yıldız alanda ok atışı yaptıktan sonra festivalden ayrıldı.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyona katılan sarı-lacivertli oyunculara katılımcıların ilgisi büyük ilgi oldu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Belözoğlu; değerlere sahip çıkan, geçmişini bilen bir festivale geldiklerini belirterek, "Destekleyen herkese, başta Bilal Erdoğan olmak üzere herkesin emeğine sağlık. Biz de elimizden geldiğince destek verirsek ne güzel." diye konuştu.

Ok atıp atmayacağı ve bu atışta favorisinin kim olacağı yönündeki soruyu yanıtlayan tecrübeli oyuncu, "Vedat'ın yeteneği sadece futbolda değil, her yerde var. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Vedat'ı favori görüyorum. Ben atmayacağım, sadece izleyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muric ise daha önce hiç ok atmadığına dikkati çekerek, "Festivale ne kadar katılım olursa o kadar mutlu oluruz. Spor sadece rekabet değil, birleştirici unsur. Bu festivallere her zaman destek olacağız." ifadelerini kullandı.

Etnospor Kültür Festivali'nin bütün yörelerin ve ülkelerin kültürlerini bir araya getirdiğini vurgulayan Muric, "Daha önce hiç ok atmadım. Heyecanlı olacak. Futboldan fazla vakit bulamıyoruz, kendi işimize daha çok yöneldik." diye konuştu.

FALCAO MU, MURİÇ Mİ ?

Etnospor Kültür Festivali bütün heyecanı ile başlarken DEK Başkanı Bilal Erdoğan'a Süper Lig'den de bir soru yöneltildi. Galatasaray ile Fenerbahçe taraftarlarının Falcao-Muriç kıyası Erdoğan'a da sorulurken; "Daha çok izleyemedim, biraz oynasınlar bakalım" cevabını verdi.

BAŞAKŞEHİRLİ FUTBOLCULAR AVRUPA MAÇINA RAĞMEN BU ÖNEMLİ ORGANİZASYONA DESTEK VERDİ

Etnospor Kültür Festivali bugün başlarken, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Borussia Mönchengladbach'ı konuk eden olan Başakşehir takımından Arda Turan ve Gökhan İnler, organizasyonun açılışında bulunarak destek verdiler. Kısa bir süre atlı gösterileri ve müsabakaları izleyen milli futbolcular sonra kampa katılmak üzere ayrıldılar.

FUTBOLUN ÖNDE GELEN İSİMLERİ FESTİVALDE

Öte yandan futbolda iz bırakmış isimlerden Rıdvan Dilmen, Tuncay Şanlı, Ayhan Akman, Aurelıo, Ogün Temızkanoğlu, Hami Mandıralı, Oğuz Çetin gibi isimler de festivale katılarak 12 geleneksel spor dalındaki müsabakaların farkındalığı için katkı yaptılar.

12 GELENEKSEL SPOR DALI MÜSABAKALARI ve ARJANTİN'İN "PATO" OYUNU DA BU FESTİVALDE

Farklı ülkelerden bine yakın sporcunun yer alacağı festivalde, Arjantin'in geleneksel spor dalı 'pato'nun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak.

Açılış Bilal Erdoğan'dan

Dünyanın geleneksel sporlarını buluşturan festivalin açılış konuşmasını DEK Başkanı Bilal Erdoğan yaptı. Festival açılışına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, DEK Başkan Vekili Hakan Kazancı, DEK Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı. Açılış konuşmalarının ardından festivalin açılış kurdelesi kesildi.

Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği, dördüncü Etnospor Kültür Festivalinde bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusu yapılacak. Dört gün sürecek festival, 3-6 Ekim tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

"KENDİ KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ"

DEK Başkanı Bilal Erdoğan Konuşmasına festivalin sloganı ile başlayarak, "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın dedik. Çünkü bize ait olana, bizim olana sahip çıkmadığımız takdirde kolumuz kanadımız kırılır. Üzerinde durduğumuz zemin, üzerinde yükselmek istediğimiz temeller yıkılır. Kendi kültürümüze, kendi gelenek göreneklerimize, kendi estetik anlayışlarımıza sahip çıkmak, sahip olmak zorundayız ki, biz gelecekte de biz olamaya devam edebilelim. Aksi takdirde başka kültürlerin parçası haline gelmek durumunda kalırız. Kendi kimliğimizi, kendi binlerce yıldan getirdiğimiz özelliklerimizi, güçlü taraflarımızı kaybetmek ile karşı karşıya kalırız" şeklinde konuştu.

12 GELENEKSEL SPOR DALI MÜSABAKALARI

Farklı ülkelerden bine yakın sporcunun yer alacağı festivalde, Arjantin'in geleneksel spor dalı 'pato'nun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak.

GELENEKSEL LEZZETLER DE BU FESTİVALDE

Geleneksel sporların unutulmaması ve yaygınlaştırılması amacıyla her sene geleneksel olarak düzenlenen festivalde 4 gün boyunca ziyaretçiler; Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna,Yemen'den oluşan 16 ülkenin geleneksel lezzetlerini deneyimleyebilecek. 16 ülkeden 50'yi aşkın geleneksel lezzet, festivalin Evrensel Tatlar alanında ziyaretçilerle buluşacak.