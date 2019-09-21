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21.09.2019 - 11:12 | | AA

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kritik mücadelesi

A Milli Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda İtalya ile yarın karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kritik mücadelesi

Fransa'nın Nantes kentindeki karşılaşma, TSİ 18.00'de oynanacak. Parc des Expositions Salonu'ndaki mücadele, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Milliler, 2 galibiyet ve 3 yenilgi sonunda topladığı 7 puanla C Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak son 16 turuna yükselmişti.

İtalya ise A Grubu'nda 4 galibiyet ve bir mağlubiyetin ardından 12 puanla ikinci sırada yer alarak Fransa'daki son 16 turunda yer alma hakkını yakalamıştı.

Türkiye, İtalya'ya üstünlük kurduğu takdirde Fransa-Finlandiya maçının kazananıyla çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Çeyrek final karşılaşması da yine Nantes kentinde oynanacak.

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