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HaberlerEuro 2020A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, Fransa maçÄ±na hazÄ±r
14.10.2019 - 00:50 | | AA

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, Fransa maçÄ±na hazÄ±r

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, 2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri'nde Fransa ile deplasmanda yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, Fransa maçÄ±na hazÄ±r

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, 2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ± (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. haftasÄ±nda yarÄ±n Fransa ile deplasmanda yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â 

Fransa'nÄ±n Saint-Denis kentindeki Stade de France'ta teknik direktÃ¶r Åženol GÃ¼neÅŸ yÃ¶netiminde ilk 15 dakikasÄ± basÄ±na aÃ§Ä±k gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman, koÅŸu ve Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸladÄ±.Â 

YapÄ±lan pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan antrenmanÄ±n basÄ±na kapalÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise taktiksel organizasyonlarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.Â 

Milli takÄ±mÄ±n antrenmanÄ±nÄ± GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir ve TFF 1. BaÅŸkan Vekili Servet YardÄ±mcÄ± da takip etti.Â 

Fransa-TÃ¼rkiye mÃ¼cadelesi, yarÄ±n TSÄ° 21.45'te baÅŸlayacak.

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