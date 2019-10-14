A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, 2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ± (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. haftasÄ±nda yarÄ±n Fransa ile deplasmanda yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

Fransa'nÄ±n Saint-Denis kentindeki Stade de France'ta teknik direktÃ¶r Åženol GÃ¼neÅŸ yÃ¶netiminde ilk 15 dakikasÄ± basÄ±na aÃ§Ä±k gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman, koÅŸu ve Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸladÄ±.Â

YapÄ±lan pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan antrenmanÄ±n basÄ±na kapalÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise taktiksel organizasyonlarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.Â

Milli takÄ±mÄ±n antrenmanÄ±nÄ± GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir ve TFF 1. BaÅŸkan Vekili Servet YardÄ±mcÄ± da takip etti.Â

Fransa-TÃ¼rkiye mÃ¼cadelesi, yarÄ±n TSÄ° 21.45'te baÅŸlayacak.

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