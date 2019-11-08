A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n programÄ± belli oldu

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, 2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri H Grubu'nda 14 KasÄ±m'da Ä°zlanda ve 17 KasÄ±m'da Andorra ile oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na 11 KasÄ±m Pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak.Â

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re aday kadroya davet edilen futbolcular, kulÃ¼p takÄ±mlarÄ±yla hafta sonunda oynayacaklarÄ± maÃ§larÄ±n bitiminin ardÄ±ndan, mÃ¼mkÃ¼n olan en kÄ±sa sÃ¼rede Riva'daki TFF Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitim Tesisleri'nde toplanacak.Â

A Milli TakÄ±m Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ, 11 KasÄ±m Pazartesi gÃ¼nÃ¼ saat 14.00'te bu tesisteki Orhan Saka Konferans Salonu'nda bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek. Ay-yÄ±ldÄ±zlÄ±lar, kampÄ±n ilk antrenmanÄ±nÄ± da aynÄ± gÃ¼n Riva'da gerÃ§ekleÅŸtirecek.Â

GÃ¼neÅŸ ve aday kadrodan bir futbolcu, 13 KasÄ±m Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 19.00'da TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek. Milliler, Ä°zlanda maÃ§Ä±nÄ±n son provasÄ±nÄ± da saat 19.30'da bu statta yapacak.Â

TÃ¼rkiye-Ä°zlanda karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±, 14 KasÄ±m PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda oynanacak. Saat 20.00'de baÅŸlayacak maÃ§, TRT 1'den canlÄ± yayÄ±nlanacak.

A Milli TakÄ±m, Andorra ile deplasmanda oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸma iÃ§in 15 KasÄ±m Cuma gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul'dan Ä°spanya'nÄ±n Barcelona kentine gidecek ve buradan Andorra'ya geÃ§ecek.Â

Åženol GÃ¼neÅŸ, bir futbolcusuyla 16 KasÄ±m Cumartesi gÃ¼nÃ¼ TSÄ° 21.30'da maÃ§Ä±n oynanacaÄŸÄ± Ulusal Stadyum'da bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek. A Milli TakÄ±m, Andorra maÃ§Ä± Ã¶ncesindeki son Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± da TSÄ° 22.00'de bu statta yapacak.Â

Andorra ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki mÃ¼cadele, 17 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼ TSÄ° 22.45'te oynanacak. MÃ¼sabaka, TRT 1'den naklen yayÄ±nlanacak.Â

A Milli TakÄ±m kafilesi, Andorra maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan kara yoluyla Andorra'dan Barcelona'ya geÃ§ecek, buradan da TÃ¼rk Hava YollarÄ±'na ait uÃ§akla Ä°stanbul'a dÃ¶necek.

H Grubu'nda oynadÄ±ÄŸÄ± 8 maÃ§ta 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 19 puan toplayan A Milli TakÄ±m, averajla lider durumda bulunuyor. Milliler, Ä°zlanda'dan puan veya puanlar aldÄ±ÄŸÄ± takdirde Avrupa ÅžampiyonasÄ±'na katÄ±lma hakkÄ±nÄ± elde edecek.Â

Bu arada Almanya'nÄ±n Fortuna DÃ¼sseldorf takÄ±mÄ±nda forma giyen Kenan Karaman, sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "GeÃ§irdiÄŸim aÄŸÄ±r zatÃ¼rre hastalÄ±ÄŸÄ±mÄ±n tedavisi devam etmektedir. Maalesef kadroda yer alamÄ±yorum. Milli takÄ±ma Ä°zlanda ve Andorra maÃ§larÄ±nda baÅŸarÄ±lar diliyorum ve Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nÄ± garantilemesini Ã¼mit ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.