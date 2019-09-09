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09.09.2019 - 22:23

ABD - Brezilya: 89-73

2019 FIBA Dünya Kupası'ndaABD, Brezilya'yı 89-73 yendi.

ABD - Brezilya: 89-73

2019 FIBA Dünya Kupası 2. tur K Grubu'nun son maçında ABD, Brezilya'yı 89-73 yendi.

 Oynadığı 5. maçı da kazanan ABD, lider olarak çeyrek finale yükseldi. Brezilya ise grubu son sırada bitirdi.

Salon: Shenzhen Salon: Shenzhen 
Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Ferdinand Pascual (Filipinler),  Julio Cesar Anaya Freile (Panama)
ABD: Walker 16, Mitchell 6, Harris 8, Barnes 10, Turner 16, Brown 11,  White 4, Lopez , Middleton 9, Smart 9
 Brezilya: Huertas 7, Louzada, Garcia 5, Caboclo 6, Felicio, Benite 21,  Barbosa 14, Luz 2, Varejao 14, Sousa 4
1. Periyot: 21-18
Devre: 43-39
3. Periyot: 67-56

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