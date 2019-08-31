Abdou Razack Traore Demir Grup Sivasspor´da

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

Demir Grup Sivasspor'umuz, Abdou Razack Traore ile 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Traore için kulüp tesislerimizde imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Başkanımız Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay'ın transfer listesi doğrultusunda çalışmalarımızın sürdüğünü belirterek, "Abdou Razack Traore ile son transferimizi gerçekleştirdik. Son olarak Konyaspor forması giyen Traore, sözleşmesi bittikten sonra hocamızın isteği ile renklerimize kazandırdık. 1+1 yıllık sözleşme olacak. Kendisine başarılı bir sezon diliyoruz. Hem Demir Grup Sivasspor için hem de kendisi için umarım iyi bir sezon olur." dedi.

Abdou Razack Traore ise, transferinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Tanrının izniyle elimden geleni yapmaya çalışacağım. Takımımızı ve kulübümü en iyi şekilde temsil edeceğim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Traore sözleşmeyi imzalayarak resmi Demir Grup Sivassporlu oldu.