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HaberlerTrabzonsporAbdülkadir Parmak: "Sonlara doğru çok gol kaçırdık"
15.09.2019 - 22:29 | | Skorer

Abdülkadir Parmak: "Sonlara doğru çok gol kaçırdık"

Süper Lig'in 4. haftasında evinde Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak açıklamalarda bulundu.

Abdülkadir Parmak: "Sonlara doğru çok gol kaçırdık"

Süper Lig'in 4. haftasında evinde Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da futbolcular maç sonu açıklamalarda bulundu.

Gecenin golcülerinden Alexander Sörloth "Penaltıyı attım ama iki gol daha atabilirdim. Bu maçı geride bırakmamız gerekiyor. Şimdi Getafe maçına odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Novak: "Gol sevincinde..."
Diğer Trabzonsporlu futbolcu Filip Novak, "Bütün iç saha maçlarını kazanmamız gerekiyor. Bugün kaybettiğimiz 2 puan var. Çok fazla şansı değerlendiremedik ve 2 puan kaybettik. Kaybetmeme serisi önemli ama biz kazanmayı istiyoruz. Bu da bizim için puan kaybı yaşadığımız bir maç oldu. Gol sevincinde takım arkadaşlarımızın adlarının yer aldığı formayla golü onlara armağan etmek takımımızın fikriydi. Onlara destek vermek istedik."

Abdülkadir Parmak: "Sonlara doğru çok gol kaçırdık"
Abdülkadir Parmak ise, "1-0 öne geçtik. Aslında fena oynamıyorduk. Golü yedik, yine karşılık verdik. Sonlara doğru çok gol kaçırdık. Sonra geri çekildik. Böyle olunca golü yemek içten bile değil. Üzgünüz" dedi.

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