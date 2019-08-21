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HaberlerTrabzonsporAbdulkadir Parmak'tan Sturridge dansÄ±
21.08.2019 - 20:26| AA

Abdulkadir Parmak'tan Sturridge dansÄ±

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde AEK'ya konuk olacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.ÂAbdulkadir Parmak, idmanda yeni transfer Daniel Sturridge'in gol sevinÃ§lerindeki dansÄ±nÄ± yaptÄ±.

Abdulkadir Parmak'tan Sturridge dansÄ±

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarÄ±n Yunanistan temsilcisi AEK'ya konuk olacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â 

Bordo-mavililer, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n oynanacaÄŸÄ± OAKA Spyros Louis StadÄ±'nda teknik direktÃ¶r Ãœnal Karaman yÃ¶netiminde son Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirirken, antrenmanÄ±n ilk 15 dakikalÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±k tutuldu.Â 

Uzun sÃ¼reli sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan Ogenyi Onazi haricinde bordo-mavililer, Atina'ya geldiÄŸi 20 oyuncuyla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â 

KoÅŸuyla baÅŸlayan idman, pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla devam etti. AntrenmanÄ±n basÄ±na kapalÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise AEK mÃ¼sabakasÄ±nÄ±n taktik provasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Â Abdulkadir Parmak'tan Sturridge dansÄ±Â 

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, antrenman baÅŸÄ±nda bordo-mavili takÄ±mÄ±n kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± Ä°ngiliz oyuncu Daniel Sturridge'in gol sevinÃ§lerindeki dansÄ±nÄ± yaptÄ±.

Â Joao Pereira ve bazÄ± oyuncularÄ±n da Abdulkadir Parmak'a eÅŸlik ettikleri gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Abdulkadir Parmaktan Sturridge dansÄ±

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