Abdullah Avcı: "Beşiktaş bu yarışın içinde..."

Süper Lig'de Galatasaray'ı 1-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş formasını kimin giydiği önemli değil"

"Eleştiri tabii ki olacak. Maçtan önce şunu söylemiştim, Beşiktaş formasını kimin giydiği önemli değil. El ele tutuşmuş, berabere hareket eden, hiçbir zaman mücadeleden kaçmayan bir takımdık bugün. Rakipten 7 kilometre fazla koşmak hiç kolay değil. Beşiktaş bu yarışın içinde zaten olacaktı ama bu bize ivme kazandıracak. Sezon başından beri birçok olumsuzluk yaşanmıştı. Hayat her gün yenileniyor, bugün de bizim için yenilendi. Bugün Beşiktaş taraftarlarına güzel derbi anısı olarak kalsın"