Abdullah Avcı: "Çok iyi değiliz, bugün taraftar bizi itti.

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi evinde 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

"Onlara ihtiyacımız var"

"İlk defa Dolmabahçe'de ev sahibi olarak çıktım ve 12 kişi oynadık. Haftaya cumartesi akşamı bu güzel desteklerini yine bekliyoruz. Yeni bir dizayn yapıyoruz ve onlara ihtiyacımız var. Zemin iyi olması lazım, milli aradan sonra düzelecektir. Bu oyunu geliştireceğiz. Bugün parça parça memnun olduğum anlar var. Bugün en çok beklerimiz topla buluştu. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Üçüncü bölgede daha da etkili olmalıyız. Doğru pozisyon almalıyız."

"Çok iyi değiliz"

"Çok iyi değiliz, bugün taraftar bizi itti. Oyunun bazı bölümlerinde memnunum. Geçen haftadan sonra bu skor mutlu etti. Haftaya da bu taraftarı görmek istiyoruz."

"Sadece kaleci vardı..."

"Dorukhan dünkü idmanda, idmanın da bitmesine 1 dakika filan kala sakatlandı. Hedefsiz yaptık sakatlık olmasın diye. Sadece kaleci vardı, kaleciyle çarpıştı Dorukhan. haftaya oynar diye düşünüyorum. Medel ile ilgili bilgi almadım."