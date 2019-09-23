Abdullah Avcı: "Çok paralar harcamış takımlarla..."

Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

"İlk yarıda rakip bizi ikinci bölgede bekleyip bizim orta saha oyuncularımıza karşılık verdi. Üçüncü bölgede ligimizin fizik olarak en güçlü hücum hattına karşı zaman zaman zorluklar yaşadık. Oyunu biraz daha hızlandırabilseydik daha fazla pozisyon bulabilirdik"

"Gökhan hatasızdı fakat stoperde ilk maçıydı"

"Bugün Burak, Atiba ve Necip ilk kez oynadı. Gökhan hatasızdı fakat stoperde ilk maçıydı. Basit bir top kaybından golü yedik. Son bölümlerde istek ve coşkuyla oyuna girebildik, kazanabilirdik de. Ben oyunumuza inanıyorum."

"Çok paralar harcamış ama oyun kalitesi tartışılan takımlarla..."

"Beşiktaş taraftarının beklentisi yüksek, onlar her zaman takımına destek olmuşlardır, olmaya devam etsinler. Topladığımız 5 puan yakışmayan bir durum. Çok paralar harcamış ama oyun kalitesi tartışılan takımlarla arada üç puan var. Bu tartışmaların sadece bizim üzerimizden gitmemesi lazım.