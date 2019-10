Abdullah Avcı'da istifa açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Braga'ya 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı istifa sorusuna yanıt verdi.

"Hiç istifayı düşündünüz mü?" sorusu üzerine Abdullah Avcı: "Düşünmedim, mücadeleye devam edeceğim ama taraftar her zaman haklıdır. Buraya geliyor, forma alıyor, kombine alıyor, pazar günü yine gelecekler. Tepkide her zaman haklıdır, dünyanın her yerinde böyle bu. Bizim mesleğimizde bu kaçınılmaz bir gerçek. Taraftar haklı bence. Burada desibel rekoru kırmış bir taraftar var, pazar günü bizi ileriye doğru döndürecek olanlar onlar." yanıtını verdi.

Penaltıyı kaçıran Ljajic ile ilgili olarak "Yine olsa yine Adem'e attırırdım penaltıyı. İlk yarı basit bir gol yedik. 2. yarıya iki başladık ama penaltıyı kaçırdık. Sonra zihinsel yorgunlukla 2. golü yedik" dedi.

"2. yarı oyun başlangıcında rakip daha iyiydi, sonra coşkulu şekilde oyuna girmeye ve etkili olmaya çalıştık. Sonrasında golü bulduk, hemen iki dakika sonra penaltıyı bulduk ama kaçırdık. Yarın olsa yine Ljajic'e attırırım çünkü en önemli ayaklarımızdan biri. Geçiş takımına karşı geniş alanların verilmesi ve yediğimiz gol... Sonra da oyunu çevirme durumumuz olmadı."

"Necip'i bu kadar kullanabildik"

"Elimizdeki mevcut Beşiktaş takımının forması, oyuncusu her zaman değerlidir ancak mevcut kadroyla bunu yapabildik. Oğuzhan'ın 60 dakika oynaması lazımdı. Necip'i bu kadar kullanabildik. Sol beki sağ bek yaptık. Zaman zaman geldi zaman zaman gitti ama oyun cebimize kadar geldi, penaltıyı değerlendiremeyip kaybettik."

"Diğer rakiplerimiz pazartesi oynuyor"

Avrupa'da oynayıp en az dinlenen biziz. Diğer rakiplerimiz pazartesi oynuyor. En iyi şekilde dinlenip iki gün içinde çok zorlu bir maça hazırlanmamız gerekiyor. Bugün yapabileceğimiz buydu. Oyundaki hamleler belliydi. Ya Oğuzhan'la ya Kartal'la başlayacaktık. İki maçı da düşünmek zorundaydık. Necip'i bugün kullanırsam hafta sonu başka bir şey kullanmalıydım, iki tane seçenek vardı cebime yani."

"3-4 haftadır bir esneklik var oyunda. Bugün saha parselasyonunda birtakım değişiklikler yaptık karşılarken ve planlarken. Bugün 4'lünün 3'ü ilk defa oynuyor. Ben oyun başında bir oyun kurulumu istemedim, ikinci bölgede bu oyuna hiçbir şekilde başlamayın dedim. "Rakibin bu alanını açabilmen için kenarlara gitmen lazım, merkeze giderken geçiş yiyebilirsin çünkü klasik bir geçiş takımı. Merkeze 30-40 metre pas atılmaz, o sana geçiş olarak döner, uyarım o konudaydı."

"22 farklı oyuncuyla 11'de başlıyorsan..."

"8-9. haftada 11'de 22 farklı oyuncuyla başlama bir teknik adamın başına gelmemiştir herhalde. 22 farklı oyuncuyla 11'de başlıyorsan bunda bir sıkıntı var. İdeal takımımla bir maç oynamadım herhalde. Bazen performans, bazen sakatlık, bazen tercihlerimiz."

"Biz bulunduğumuz durum itibarıyla bunları yaşamak zorunda kaldık. Hep bir önümüzdeki maçı düşünerek devam etmek durumunda kaldık."

"Mevcut bazı oyuncuların son durumları cumartesi belli olacak. Atiba bizimle kulübedeydi, 37 yaşında, sakatlık riski var, koruduk bugün. Gökhan, Burak koruduk bugün. Victor, Douglas olmama ihtimali yüksek."

"Beşiktaş senelerdir altyapı oyuncularına her zaman sahip çıkmıştır. Yeni yüzdür, yeni bir isimdir, ismi de uygun gayet Kartal, sezon başından beri bizle beraber, iyi de performans verdi bugün, onun durumuna hafta sonu karar vereceğiz."

"17. haftaya kadar bu oyuncularla devam edeceğiz, ben oyuncularımı her zaman korumuşumdur. Yeni yönetimle beraber bir karar verip değerlendirmesini yapacağız."