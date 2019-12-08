Abi-kardeş ilişkisi

CELAL UMUT EREN

Zirve takipçisi Trabzonspor’da son dönemin vazgeçilmez yıldızlarından olan Jose Sosa başarısıyla alkış alıyor. Tribünlerin de sevgilisi olan Arjantinli orta saha, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde kariyerinin en mutlu ve başarılı günlerini geçiriyor.

Kariyeri boyunca birbirinden önemli teknik adamlarla çalışan 34 yaşındaki futbolcu, Ünal Karaman’la farklı bir diyalog yakaladı. Karaman’ın fırsat buldukça belirttiği gibi adeta ‘abi-kardeş’ gibi olan ikili, takıma da ciddi destek veriyor. Sosa-Karaman işbirliği diğer oyunculara pozitif etki ediyor.



7 gol, 9 asist

Tecrübeli oyuncu, Diego Simeone ve Myron Markevych’ten sonra en formda günlerini Ünal Karaman idaresinde geçiriyor. Öte yandan, ligde 34 haftadır Trabzonspor’un kaptanı olan Sosa, kariyerinin en fazla kaptan günlerini Karaman’la yaşadı.

Teknik patron Ünal Karaman yönetiminde bordo-mavili forma altında 49 maça çıkıp 7 gol 9 asist yapan Sosa, takımının en istikrarlı ismi oldu.

Trabzonspor’a geldiği ilk sezon bazı ailevi problemler yaşayan deneyimli isim, son 2 yıldır ise kariyerinin en verimli dönemine tanıklık ediyor.

Kimler yok ki!

Jose Sosa, kariyeri boyunca çok önemli teknik direktörlerle çalıştı. Arjantinli yıldız, Bayern Münih, Atletico Madrid, Napoli, Metalist Kharkiv, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi kulüplerde oynarken ünlü hocalarla görev yaptı.

Sosa geçmişte Louis Van Gaal, Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes, Jurgen Klinsmann, Walter Mazzari, Şenol Güneş, Slaven Bilic, Ersun Yanal, Myron Markevych, Jorge Burruchaga, Diego Simeone, Vincenzo Montella ve Alejandro Sabella gibi isimlerin yönetiminde oynamıştı.