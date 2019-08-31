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HaberlerBeşiktaşAboubakar için resmi açıklama: Her şey olur
31.08.2019 - 17:08

Aboubakar için resmi açıklama: Her şey olur

Beşiktaş’a geri dönmesi gündemde olan Vincent Aboubakar için Porto’dan açıklama yapıldı. Teknik direktör Sergio Conceicao her şeyin mümkün olduğunu vurguladı.

Aboubakar için resmi açıklama: Her şey olur

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Beşiktaş’ın forvet hattına katacağı belirtilen Vincent Aboubakar için flaş bir açıklama geldi. Porto’nun teknik direktörü Sergio Conceicao, Aboubakar’ın Beşiktaş’a gidip gitmeyeceğiyle ilgili konuştu.

Bir basın toplantısı düzenlenyen Porto’nun hocası, her şeyin olabileceğini ifade edip, “Transfer döneminde her şey olur. Transfer bu her şeye açık. Her zaman bunu söylerim. Ben artık burada kalacak oyunculara bakacağım. Birkaç güne belli olacak. Portimonese maçı öncesi son kadromuz belli olur” dedi.
Sergio Conceicao, böylece Vincent Aboubakar’ın Beşiktaş’a gitmesiyle alakalı açık kapı bıraktı.

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