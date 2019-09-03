Aboubakar transferinde gerçek ortaya çıktı

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Beşiktaş’ın transfer döneminin son saatlerinde kadrosuna katmak için uğraş verdiği Vincent Aboubakar konusunda sürpriz bir detay dikkat çekti.

A Bola Gazetesi’nde yer alan haberde, Porto’nun teknik direktörü Sergio Conceiçao’nun Kamerunlu golcüyü takımda tutmak istemesi transfere engel oldu.

Her ne kadar 26 yaşındaki yıldızın fiziksel durumunun endişe verdiği söylense de Porto’nun teknik patronu Conceiçao’nun hala daha Aboubakar’a güvendiği belirtildi. Forvet hattında Aboubakar gibi bir yıldıza sahip olmak istediğini aktaran Portekizli çalıştırıcı, yıldız golcüyle sezonu sürdürmeyi planladığını ifade etti.