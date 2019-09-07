'Adalet için VAR, hakem için değil!'

İşte Cemal Ersen'in yazısı:

"Video Asistan Hakemliği’ni başlatmak, Merkez Hakem Kurulu eski başkanı Yusuf Namoğlu dönemine denk gelmişti. İlkler her zaman zordur. Sistemin sağlıklı işlemesi, camianın VAR’ı tanıması, kuralları öğrenmesi vakit alacaktı.

Başlangıçta pek çok aksaklık yaşandı. Hem teknik, hem hakem açısından sıkıntılı bir süreçti. Projenin cesaretle uygulanması noktasında Namoğlu’na bir teşekkür borcumuz olduğunu düşünüyorum.

Lakin, yine onun döneminde çok kötü bir alışkanlık gelişti. Sahadaki hakem, “nasıl olsa VAR hataları düzeltir” düşüncesiyle maç yönetme kolaylığını seçti. Anımsayın bir maçta 4-5 kez VAR’a başvurulduğunu gördük.

O zaman da bu yolu açan Namoğlu’nu eleştirmiş ve “hakemler melekelerini yitiriyor” uyarısında bulunmuştuk.

Hatanın neresinden dönülürse kârdır. Zekeriya Alp MHK’sinin göreve geldikten sonra ilk icraatlerinden biri “VAR kolaycılığına” neşter vurmak oldu.

Altını kalınca çizelim; VAR futbola adalet sağlamak için getirildi. Hakeme kolaylık olsun diye değil. Bu kadar yatırım haksız yere kimsenin canı yanmasın diye yapıldı. Hakem sırtını VAR odasına dayayıp kafasına göre maç yönetsin diye değil.

Çakır da ceza alabilir!

Artık şunu net olarak biliyoruz; MHK sezon başında tüm hakemlere sözlü talimatını verdi. VAR yardımı ile doğru kararı bulsan bile, notun düşecek. Örneğin VAR’a gidip penaltıyı iptal ettin. Ya da ekrandan izleyip kartın rengini değiştirdin. Notun 7.4’e inecek. Yani cezaya gireceksin.

Bu yaptırımı hakemlerin hepsi biliyor. Önemli olan MHK’nin ödül-ceza sisteminde adaleti sağlaması.

Sevgili Cüneyt Çakır sadece ülkemizin değil, dünyanın en kaliteli hakemlerinden biri. Eğer onun da sözünü ettiğimiz kapsamda dinlendirilmesi gerekiyorsa, kimse gocunmayacak. Aksine ne diyecek diğer hakemler? “Bak, Cüneyt hoca bile cezaya girdi.” O vakit herkes ayağını denk alacak.

VAR kadrosu geliyor

Video Asistan Hakemliği, sahada düdük çalmaktan çok daha zor. Aşağıda işini iyi yapıyor olabilirsin. VAR odası daha fazlasını gerektiriyor. Pratik zeka, çabuk karar verme yeteneği, VAR protokolünü doğru yorumlama gibi özellikler gerektiriyor.

Sanıyorum Merkez Hakem Kurulu da en kısa zamanda bir VAR kadrosu oluşturmayı düşünüyor. Uzmanlaşmış bir ekip şart. FİFA ve UEFA da aynı fikri benimsemiş durumda.

VAR odası sadece hakemlerden oluşmuyor. Sistemi kuran şirketin, görüntüleri hakemin önüne taşıyan operatörü mevcut. Naklen yayındaki yönetmen gibi düşünün. Sanıyorum geçen sezon 5 kişi idi. Bu yıl sayı 9’a çıktı. Onların da sorumluluğu büyük. Pozisyonu doğru açıdan hızlı biçimde hakemin ekranını taşımak önemli. Dolayısıyla o odadaki işbirliği hayati değer taşıyor.

İnsanlar bazen bir görüntünün incelenmesi neden 4 dakika sürdü diye sorgularken, içerideki iletişimsizliğin farkında olmuyor. Doğrudan hakemler suçlanıyor. Bu sorunun çözümü için MHK’nin yayın operatörleriyle eğitim çalışması yaptığını biliyorum. Yerinde bir karar."