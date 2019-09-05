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TÃ¼tÃ¼neker, Adana HavalimanÄ±'nda bir grup mavi-lacivertli taraftarca karÅŸÄ±landÄ±. TezahÃ¼ratlarda bulunan taraftarlar, teknik direktÃ¶re Ã§iÃ§ek sundu.

aha sonra gazetecilere aÃ§Ä±klamada bulunan TÃ¼tÃ¼neker, bÃ¼yÃ¼k bir camiaya gelmenin kendisi iÃ§in gurur verici ve sevindirici olduÄŸunu sÃ¶yledi.

TÃ¼tÃ¼neker, daha Ã¶nce Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kulÃ¼pleri iyi yerlere getirdiÄŸi gibi Adana Demirspor'da da baÅŸarÄ±lÄ± olmak istediÄŸini belirterek "Ä°nÅŸallah bu takÄ±mÄ± bu sene ÅŸampiyon yapmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Onun iÃ§in buraya geldik. Ã–nce takÄ±mÄ± bir tanÄ±yalÄ±m, gÃ¶relim. Televizyondan son 2-3 maÃ§Ä± takip ettik. TakÄ±m iÃ§inde sakatlÄ±klar var. Eksiklere bakacaÄŸÄ±z. Daha sonra detaylÄ± konuÅŸuruz." dedi.

Milli maÃ§ dolayÄ±sÄ±yla lige verilen aranÄ±n da kendileri iÃ§in iyi olacaÄŸÄ±nÄ± aktaran TÃ¼tÃ¼neker, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Daha Ã¶nce 2 takÄ±mÄ± SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±kardÄ±k, 4-5 tane takÄ±mÄ±n Ã§Ä±kmasÄ±na vesile olduk. Burada en bÃ¼yÃ¼k amacÄ±m bu takÄ±mÄ± SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±karmak. Ä°lk 3 maÃ§Ä±n analizini ÅŸu anda yapmÄ±yorum. O analizleri, ben takÄ±mÄ±n iÃ§ine girince yaparÄ±z."

TÃ¼tÃ¼neker, milli maÃ§ arasÄ±ndan sonra Adanaspor'la yapacaklarÄ± maÃ§a iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye'nin en gÃ¼zel derbilerinden birisi. StadÄ±n da taraftara yarÄ± yarÄ±ya olmasÄ± gÃ¼ndemde. Biz daha Ã¶nce onu Galatasaray-FenerbahÃ§e maÃ§larÄ±nda yaÅŸadÄ±k. Ã‡ok gÃ¼zel oluyordu. Bu maÃ§a da hazÄ±rlanacaÄŸÄ±z inÅŸallah." ifadesini kullandÄ±.

Ã–nceki gÃ¼n, teknik direktÃ¶r Ãœmit Ã–zat ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran Adana Demirspor, dÃ¼n bu gÃ¶reve UÄŸur TÃ¼tÃ¼nker'in getirildiÄŸini duyurmuÅŸtu.