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20.10.2019 - 10:42 | | ADANA (AA)

Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak bırakıyor

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak "En yakın zamanda kongreyi yapıp, Adana Demirspor'u şampiyonluğa taşımak isteyen iyi bir yönetime devredip her daim Adana Demirsporlu olmaya ve desteklemeye devam edeceğim" dedi.

Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak bırakıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, en kısa zamanda kongreye gideceklerini ve kulübü şampiyonluğa taşımak isteyen iyi bir yönetime devredeceklerini belirtti.

Sancak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak en kısa zamanda kongre kararı alacaklarını söyledi.

Kulüp başkanı Sancak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise şunları kaydetti: "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı. Başkanlığı aldığım günden itibaren tek bir hedefim vardı, siz değerli taraftarı mutlu etmek ve Adana Demirspor'u Süper Lig'e çıkartmak. Ailemi, dostlarımı, işlerimi ihmal etme pahasına ama olmadı, olmuyor. Bu nedenle affınızı rica ediyorum. En yakın zamanda kongreyi yapıp, Adana Demirspor'u şampiyonluğa taşımak isteyen iyi bir yönetime devredip her daim Adana Demirsporlu olmaya ve desteklemeye devam edeceğimi belirtmek istiyorum. Hepinizi çok seviyor ve Allah'a emanet olmanızı diliyorum. Hakkınızı helal edin."

 

 

 

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