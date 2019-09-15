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Haberler1.LigAdanaspor - Adana Demirspor: 0-0
15.09.2019 - 21:21 | | AA

Adanaspor - Adana Demirspor: 0-0

TFF 1. Lig'de oynanan Adana derbisinde Adanaspor-Adana Demirspor 0-0 berabere kaldı

Adanaspor - Adana Demirspor: 0-0

TFF 1. Lig'in 4. haftasındaki Adanaspor-Adana Demirspor derbisi 0-0 beraberlikle sona erdi.

Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim 

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Orkun Aktaş, Deniz Caner Özaral 

Adanaspor: Karacic, Serdar Bingöl, Veli Kızılkaya, Enes Akyol, Renan Diniz, Hakan Barış, Ahmet Dereli (Dk. 36 Okan Kurt), Eren Keleş (Dk. 71 Furkan Özçal), Arabidze (Dk. 62 Serhat Tunç), Bagayoko, Eze 

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Hakan Bilgiç, Mehmet Uslu, Semih Güler, Adil Demirbağ, Sinan Kurt, Tevfik Altındağ, Vedat Bora (Dk. 60 Aosman), Berk Yıldız, Samed Ali Kaya (Dk. 83 Stokes), Volkan Şen (Dk. 72 Gladky) 

Kırmızı kart: Dk. 58 Serdar Bingöl (Adanaspor) 

Sarı kartlar: Dk. 45 Veli Kızılkaya, Dk. 87 Furkan Özçal (Adanaspor), Dk. 53 Adil Demirbağ, Dk. 77 Semih Güler, 90+3 Tevfik Altındağ (Adana Demirspor)

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