Adanaspor yeni sezona hazırlanıyor

Bolu Termal Otel'inde, teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde basına açık yapılan antrenman, yardımcı hocalar gözetiminde kondisyon çalışmaları ile başladı. Turuncu-beyazlı futbolcular daha sonra iki gruba ayrılarak dar alanda çift kale maç yaptı. 80 dakika süren antrenman teknik ve kuvvet idmanlarıyla sonlandı. Turuncu-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.