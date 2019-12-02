Adebayor: "Bu benim son maçımdı"

Kayserispor'un golcüsü Adebayor maç sonu canlı yayında ayrılık haberini açıkladı.

"Kayserispor'dan ayrılıyorum"

"Üzülerek söylemek istiyorum ki bu maç benim Kayserispor'daki son maçımdı. Kayserispor'dan ayrılıyorum. Ama dualarımda her zaman Kayserispor olacak. Kayserispor'u her zaman iyi hatırlayacağım.

"Türkiye'yi terk etmiyorum"

"İyi sonuçlar alamadık, zorlu süreç yaşandı. Bu noktaya nasıl geldik anlatamam. Kulüple güzel bir anlaşmaya vardık ve bu kararı aldık. Kayserispor'a her zaman dua edeceğim. Türkiye'yi terk etmiyorum. Ne zaman ayrılmam gerektiğini iyi bilirim, o gün de geldi."

"Bu ülkeyi çok seviyorum"

"Türk taraftarlara teşekkür ederim. 3 yıldır bana çok destek verdiler. Belki yakın zamanda Türkiye'ye geri dönmem ama Türk futbolu çok daha iyi yerlere gelecek. Bu ülkeyi çok seviyorum."

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adebayor, "Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Kafamı toparlayıp, geleceğe bakmam gerekiyor." diye konuştu.

Zor bir karar aldığını söyleyen Adebayor, şunları kaydetti:

"Böyle kararlar çok zor olur ve benim için de çok zordu. Önemli bir karardı, hayatımın en önemli kararlarından biriydi. Bu takıma geldiğim günden beri enerjimi ve isteğimi vermeye çalıştım. Takım için her şeyimi verdim ama bazen kafanızda bazı sorunlar olur, ailenizi düşünürsünüz ve gelecekle ilgili bazı kararlar almanız gerekir. Bu kararlar da ivedi olmalıdır. Ben de sonuç olarak burada devam etmeme kararı aldım. Fiziksel olarak buradan ayrılma kararı alsam da kalbim her zaman bu takımda kalacak."

Türkiye'de çok kaliteli bir lig olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, "Türkiye defterini kapattım ya da kapatmadım diyemem. Hayatta her şey olabilir. Benim biraz dinlenip ailemle vakit geçirmem gerekiyor. Burada üç harika yıl geçirdim ve üç yılın sonunda Türkiye Ligi'nin Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olduğunu düşünüyorum. Burada çok iyi bir lig var." şeklinde konuştu.

Adebayor şu an için anlaştığı bir takım olmadığını ve ülkesine dönüp çocukluk arkadaşlarıyla vakit geçirmek istediğini söyledi.