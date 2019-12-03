MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSkorer Haberleri Adebayor'un yeni adresi Pakhtakor
03.12.2019 - 15:48 |

Adebayor'un yeni adresi Pakhtakor

Kayserispor'a veda eden Togolu golcü, Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Özbek şampiyonu Pakhtakor'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Serdar Sarıdağ / Skorer Özel - Süper Lig'de dün akşam oynanan Beşiktaş maçının ardından Kayserispor'a veda ettiğini açıklayan Emmanuel Adebayor'un yeni takımı belli oldu.

Togolu golcü, Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Pakhtakor'la el sıkıştı. Kurt forvetin Özbekistan ekibine prensipte 'evet' dediği öğrenildi. Şota'nın da Adebayor'u takımda görmek istediği bildirildi.

En yakın takipçisine 20 puan fark atarak şampiyon olmuştu

Şota Arveladze yönetimindeki Pakhtakor, 14 takımın mücadele ettiği Özbekistan Süper Ligi'nde, lig bitimine 6 hafta kala şampiyonluğu garantilemişti. 26 maçta 22 galibiyet 1 mağlubiyet alan Pakhtakor, 2. sıradaki Lokomotif Taşkent takımına 20 puan fark atarak 69 puanla şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Adebayorun yeni adresi Pakhtakor

Adebayorun yeni adresi Pakhtakor

    Emrah Başsan’dan küfreden taraftara tepki
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Parlatan: Oyun ve skordan memnunuz

    Parlatan: Oyun ve skordan memnunuz

    Altay'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi

    Altay'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi

    Adebayor'un yeni adresi Pakhtakor

    Adebayor'un yeni adresi Pakhtakor

    Trabzonspor kafilesi, Altay için İzmir'e gitti

    Trabzonspor kafilesi, Altay için İzmir'e gitti

    Sıradaki Haber