03.12.2019 - 15:48 |
Adebayor'un yeni adresi Pakhtakor
Kayserispor'a veda eden Togolu golcü, Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Özbek şampiyonu Pakhtakor'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
Serdar Sarıdağ / Skorer Özel - Süper Lig'de dün akşam oynanan Beşiktaş maçının ardından Kayserispor'a veda ettiğini açıklayan Emmanuel Adebayor'un yeni takımı belli oldu.
Togolu golcü, Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Pakhtakor'la el sıkıştı. Kurt forvetin Özbekistan ekibine prensipte 'evet' dediği öğrenildi. Şota'nın da Adebayor'u takımda görmek istediği bildirildi.
En yakın takipçisine 20 puan fark atarak şampiyon olmuştu
Şota Arveladze yönetimindeki Pakhtakor, 14 takımın mücadele ettiği Özbekistan Süper Ligi'nde, lig bitimine 6 hafta kala şampiyonluğu garantilemişti. 26 maçta 22 galibiyet 1 mağlubiyet alan Pakhtakor, 2. sıradaki Lokomotif Taşkent takımına 20 puan fark atarak 69 puanla şampiyonluk ipini göğüslemişti.