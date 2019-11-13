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13.11.2019 - 12:52 | | İSTANBUL (İHA)

Adem Ljajic ve Oğuzhan görüşme odasına

Beşiktaş'ta performansları henüz beklenen seviyeye gelmeyen Adem Ljajic ve Oğuzhan'la özel görüşme yapılacak. Teknik ekip, iki futbolcunun da form grafiğinin yükselmesi için özel çalışma yapıyor.

Adem Ljajic ve Oğuzhan görüşme odasına

Beşiktaş'ta son 5 maçta toplanan 13 puan, siyah-beyazlı takımı zirve yarışında iddialı konuma getirirken, teknik ekip ciddiyeti elden bırakmıyor. Takımın yükselen performansına karşın beklentilerin altında kalan Adem Ljajic ve Oğuzhan Özyakup'la ilgili özel çalışma yapan teknik ekip, bu futbolcuların form grafiğini yükseltmeyi hedefliyor. Sırbistan Milli Takımı kadrosuna çağrılan Adem Ljajic'in, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansı sergilemesi için çalışmalar yapılıyor. Bu futbolcuyla sık sık bire bir görüşmelerde bulunan Teknik Direktör Abdullah Avcı, Ljajic'in kalitesini sahaya yansıtmasını istiyor. Adem Ljajic gibi Oğuzhan Özyakup da Avcı'nın formunu yükseltmesini istediği bir başka isim. Her fırsatta bu futbolcunun çok kaliteli bir ayak olduğunu belirterek, "Bugün Oğuzhan'ın ismini transfer etmek isterseniz, 10-12 milyon Euro ödemeniz gerekir. Biz de elimizdeki bu 10-12 milyon Euro'luk değeri kullanmak istiyoruz" diyen Avcı, milli futbolcunun formunun yükselmesi için bireysel programlar hazırlatıyor.

Avcı takımın başında olacak
Denizlispor maçının ardından 3 gün izin yapan Beşiktaş, yarın sabah yapılacak olan antrenmanla birlikte Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak. Yaşadığı ağır grip nedeniyle Portekiz'e gidemeyen ve Denizlispor karşılaşmasında da tam olarak iyileşmemesine karşın kulübedeki yerini alan Abdullah Avcı, yarın sahaya inecek. Ligde üst üste alınan 3 galibiyetin ardından serinin devam ettirilmesini isteyen Avcı, ilk yarıda kalan 6 maçta toplanacak maksimum puanla zirveyi hedefliyor. Beşiktaş Yönetim Kurulu da, Avcı'nın elini güçlendiriyor. Nevzat Demir Tesisleri'nde yoğun mesai harcayan yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları, teknik ekip ve futbolcuların kafalarının yalnızca sahada olması için elinden geleni yapıyor.

    Skorer Tv Haber Bülteni - 13 Kasım 2019
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