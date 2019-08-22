22.08.2019 - 18:29
AEK - Trabzonspor (CANLI)
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Yunanistan'da AEK'e konuk oluyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için son engel olan play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Yunanistan temsilcisi AEK ile karşı karşıya geliyor. Mücadele Spyros Louis Stadı'nda saat 21:00’da başladı.
AEK - TRABZONSPOR: 1-0
*İlk yarı oynanıyor
GOL: 4' Livaja
İLK 11'LER
AEK: Barkas, Vranjes, Paulinho, Svarnas, Helder Lopes, Simao, Verde, Simoes, Mantalos, Livaja, Nelson Oliveira
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth
İLK YUNAN RAKİP
Trabzonspor, Avrupa kupalarında ilk kez Yunanistan takımı ile eşleşti. Bordo-mavililer, AEK’yı elemesi halinde ilk kez karşılaştığı Yunan ekibini kupanın dışına itmiş olacak.