AEK - Trabzonspor (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için son engel olan play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Yunanistan temsilcisi AEK ile karşı karşıya geliyor. Mücadele Spyros Louis Stadı'nda saat 21:00’da başladı.



AEK - TRABZONSPOR: 1-0

*İlk yarı oynanıyor

GOL: 4' Livaja



İLK 11'LER



AEK: Barkas, Vranjes, Paulinho, Svarnas, Helder Lopes, Simao, Verde, Simoes, Mantalos, Livaja, Nelson Oliveira



Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

İLK YUNAN RAKİP

Trabzonspor, Avrupa kupalarında ilk kez Yunanistan takımı ile eşleşti. Bordo-mavililer, AEK’yı elemesi halinde ilk kez karşılaştığı Yunan ekibini kupanın dışına itmiş olacak.