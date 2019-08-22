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22.08.2019 - 18:29

AEK - Trabzonspor (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Yunanistan'da AEK'e konuk oluyor.

AEK - Trabzonspor (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için son engel olan play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Yunanistan temsilcisi AEK ile karşı karşıya geliyor. Mücadele Spyros Louis Stadı'nda saat 21:00’da başladı.

AEK - TRABZONSPOR: 1-0

*İlk yarı oynanıyor

GOL: 4' Livaja

İLK 11'LER

AEK: Barkas, Vranjes, Paulinho, Svarnas, Helder Lopes, Simao, Verde, Simoes, Mantalos, Livaja, Nelson Oliveira

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

İLK YUNAN RAKİP 
Trabzonspor, Avrupa kupalarında ilk kez Yunanistan takımı ile eşleşti. Bordo-mavililer, AEK’yı elemesi halinde ilk kez karşılaştığı Yunan ekibini kupanın dışına itmiş olacak.

 

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