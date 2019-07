Ankara'da üçüncü ayaktaki Call To Victory'nin iyi koşmasını bekliyorum. Only The Brave en yakın rakibidir. İzmir'de ise ikinci ayaktaki Mertalibaba bir adım önde. Rakipleri Doktor Civanım ile Börü...

Herkese bol şanslı bir gün diliyor, sizler için hazırladığım altılılara geçiyorum: