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HaberlerBeşiktaşAhmet Ürkmezgil: "Abdullah Avcı ile görüştüm..."
29.09.2019 - 21:37 |

Ahmet Ürkmezgil: "Abdullah Avcı ile görüştüm..."

Süper Lig'de Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ürkmezgil: "Abdullah Avcı ile görüştüm..."

Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil açıklamalarda bulundu.

Ürkmezgil, Beşiktaş hocası için, "Abdullah Avcı ile görüştüm, oldukça üzgün. Başkan Fikret Orman ile konuşmadım. Şu aralar başkanın telefonları kapalı. Onun da ruh hali şu an benim gibidir." ifadelerini kullandı.

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