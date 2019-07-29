Ajax, hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda Sivasspor'a geÃ§it vermedi!

Ajax, hazÄ±rlÄ±k maçÄ±nda Sivasspor'a geçit vermedi!
Yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Demir Grup Sivasspor, kamptaki ikinci hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda Ajax ile 1-1 berabere kaldÄ±.Â
Yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±n ikinci etabÄ±nÄ± Hollanda'da sÃ¼rdÃ¼ren Demir Grup Sivasspor, kamptaki ikinci hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda Ajax ile 1-1 berabere kaldÄ±.Â
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 2019-2020 sezonunun ikinci etap kamp Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Hollanda sÃ¼rdÃ¼ren Sivasspor, ikinci hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Ajax ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Â
KarÅŸÄ±laÅŸmada kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekip, Mamadou Samassa, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Caner OsmanpaÅŸa, UÄŸur Ã‡iftÃ§i, Hakan Arslan, Isaac Cofie, ErdoÄŸan YeÅŸilyurt, Ziya Erdal, Mert Hakan YandaÅŸ ve Mustapha Yatabare ilk 11'iyle sahaya Ã§Ä±ktÄ±.
Â Ajax takÄ±mÄ± ise Varela, Mazraoui, Magallan, Pierie, Tagliafico, SchÃ¶ne, Eiting, Ekkelenkamp, Labyad, Huntelaar ve Lang 11'iyle maÃ§a baÅŸladÄ±.Â
MÃ¼cadelenin 38'inci dakikasÄ±nda Mert Hakan YandaÅŸ, Demir Grup Sivasspor'u 1-0 Ã¶ne geÃ§irdi. Ä°lk yarÄ± bu skorla sona erdi.Â
MaÃ§Ä±n 74. dakikasÄ±nda Ajax, Huntelaar'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± golle durumu 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda baÅŸka gol olmayÄ±nca karÅŸÄ±laÅŸma 1-1 sona erdi.Â
KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± A Milli TakÄ±m Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ de izledi.Â
Demir Grup Sivasspor, Hollanda kampÄ±nÄ±n ilk maÃ§Ä±nda Vitesse ile de 1-1 berabere kalmÄ±ÅŸtÄ±.