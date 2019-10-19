Ajax taraftarından çılgın hamle

UEFA’nın Ajax taraftarını Chelsea maçından men etmesi, ilginç bir gelişmenin önünü açtı. Hollanda ekibinin taraftarları günler öncesinden bu maç için uçak biletlerini almış, otel rezervasyonlarını yaptırmıştı. Ancak Valencia maçındaki taşkınlıkları nedeniyle bu maçı statta izlemekten men edilmeleriyle rotayı başka bir yöne kırdılar.

İptal yerine, futbol keyfi

Bu karşılaşma için bilet alan bir Ajax taraftarı, diğer biletli takımdaşlarına sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu. Herkesin biletli ve İngiltere’ye gitmeye hazır olduğunu hatırlatan çılgın taraftar, Londra seyahatini iptal etmek yerine aynı akşam şehirde oynanacak başka bir maçı hep birlikte izlemeye davet etti.

Tribünde 2 bin taraftar

Bu çılgın davet kırmızı-beyazlı taraftarlar arasında büyük ilgi uyandırdı. Ajaxlılar, Londra’da, Chelsea-Ajax maçıyla aynı günde oynanacak Leyton Orient-Brighton U23 Lig Kupası maçına gitmeye karar verdiler. Takımlarının Devler Ligi maçı yerine, İngiltere’nin üçüncü lig seviyesindeki ekiplerin 5 Kasım’daki maçını tribünde 2 bin Ajax taraftarının izleyeceği bildirildi.