Akhisarspor 4'te 4 istiyor

Bu sezon ligde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Manisa ekibi, 13 puan topladı. Galibiyeti bulunmayan Giresun ise 2 puanla sondan 2'nci sırada yer alıyor. Giresunspor'un bir an önce çıkış yakalamak istediğini söyleyen teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Dikkatli olup kendi futbolumuzu sahaya yansıtmalıyız. Kazanıp milli maçlar için verilecek araya zirvede girmek istiyoruz" diye konuştu. Yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren Taha görev yapamayacak. Çekdar'ın da maça yetişmesi zor.

Akhisarspor'un Giresunspor karşısına Gökhan - Vrsajevic, Alperen, Cocalic, Musa Nizam, Aykut, Rotman, Muhammet Reis, Burhan, Erhan, Cikalleshi ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.