Akhisarspor - Bayburt Özel İdarespor: 2-4

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 2 sezonun finalisti Akhisarspor, 3'üncü tur maçında evinde Bayburt Özel İdarespor'a normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten müsabakada seri penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup olarak kupaya veda etti. Konuk ekipte Azad, Bilal, Sertan ve Sinan penaltı atışlarını gole çevirirken, Akhisarspor'da Ergin ve Muhammet penaltıdan golü bulan isimler oldu. Ev sahibi ekipte Burhan ve Bjarnason penaltı atışlarından faydalanamadı.

23'üncü dakikada Erginin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hadzicin şutunda top yandan auta gitti.

33'üncü dakikada konuk ekipten Emre'nin sol çaprazdan ceza sahasına girerek kaleye gönderdiği plase şutta top direğe çarparak oyun alanına döndü.

42'nci dakikada Erginin defans arkasına attığı topla buluşan Hadzicin şutunuda kaleci Yunus Emre gole izin vermedi. İlk yarı 0-0 sona erdi.

50'nci dakikada Bayburt atağında Haydarın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Tayyibin şutunda top Lukaca çarparak kornere gitti.

76'ncı dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erayın direkt kaleye gönderdiği şutta topu kaleci Yunus Emre direk dibinden çıkardı. Normal süre ve uzatmalarda iki takımın atakları sonuç vermeyince seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılar sonucu Bayburt temsilcisi tur atlayan taraf oldu: 2-4.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Hakan Ülker (xx), Hüseyin Kıvanç Durmaz (xx), Ersin Erbay (xx)

AKHİSARSPOR: Lukac (xx) - Tolga (xx), Uğur (xx), Onur (x), İlke (x) (Dk. 102 Burhan x), Ali Kaan (xx), Eray (xx) (Dk. 90+3 Muhammet x), Taha x (Dk. 35 Rotman x), Bjarnason (x), Ergin (xx), Hadzic (x) (Dk. 79 Erhan xx)

BAYBURT ÖZEL İDARESPOR: Yunus Emre (xx), Alper (xx), İsmet (xx), Ethem (xx), Mahmut (xx), Bilal (xxx), Azad (xxx), Sinan (xxx), Haydar (xxx) (Dk. 104 Yusuf x), Nevzat (x) (Dk. 10 Emre (Dk. 115 Sertan xx), Tayyib (xx) (Dk. 90+2 Burak x)

SARI KARTLAR: Ali Kaan (Akhisar) - Haydar (Bayburt)