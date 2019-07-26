Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler1.LigAkhisarspor'dan transfer yasağı haberlerine yalanlama
26.07.2019 - 19:05| MANİSA (İHA)

Akhisarspor'dan transfer yasağı haberlerine yalanlama

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'a transfer yasağı geldiğine yönelik yapılan haberleri Kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel yalanladı.

Akhisarspor'dan transfer yasağı haberlerine yalanlama

Bugün bazı basın ve yayın organlarında çıkan Akhisarspor yönetimi ile eski teknik direktörleri Cihat Arslan arasındaki 600 bin TL’lik uyuşmazlıktan dolayı transfer yasağı geldiği başlığı altında haberler yayınlandı.

Takımla beraber Ankara Kızılcahamam kampında bulunan Akhisarspor Kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ortaya atılan haberlerin tamamen yalan haber olduğunu, bugün 26 Temmuz 2019 tarihi itibariyle, Bjarnason, Erhan Çelik ve Bertuğ Bayar’ın TFF tarafından profesyonel futbolcu lisanslarını aldıklarını ifade etti.

 

 

'Douglas Abdullah Avcı'nın Mahmut Tekdemir'i olabilir'
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Loris Karius: Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak istiyorum

Loris Karius: Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak istiyorum

Gümüşhanespor'da Fatih Akyel dönemi

Gümüşhanespor'da Fatih Akyel dönemi

Konyaspor'un Hollanda kampı aralıksız devam ediyor

Konyaspor'un Hollanda kampı aralıksız devam ediyor

Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekimi 31 Temmuz'da

Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekimi 31 Temmuz'da

Sıradaki Haber