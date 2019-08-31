Akhisarsporlu Cikalleshi'ye milli davet

Arnavutluk A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ve İzlanda ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Arnavutluk Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Edoardo Reja, düzenlediği basın toplantısında, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye'nin de yer aldığı H Grubu'nda 7 Eylül'de deplasmanda Fransa, 10 Eylül'de de evinde İzlanda ile oynanacak maçların aday kadrosunu açıkladı.

Kadroya, Akhisarspor'un forvet oyuncusu Sokol Cikalleshi de davet edildi.

Fransa ve İzlanda maçlarına odaklandıklarını kaydeden Reja, "Fransa'yı tanıyoruz fakat hangi sistemle oynayacaklarını bilmiyoruz. Bizden çok daha güçlü olduklarını biliyoruz fakat kendimizi gösterip onları zor durumda bırakmalıyız. İzlanda'ya karşı ise hata yapmamalıyız. Çünkü onlar doğrudan bizim rakibimiz." şeklinde konuştu.

Reja, iyi işler yaparak Fransa'da olumlu bir sonuç alacaklarına inandıklarını söyledi.

Aday kadroda yer alan isimler şunlar:

Kaleciler: Etrit Berisha (Spal), Alban Hoxha (Partizani), Thomas Strakosha (Lazio)

Defans: Berat Djimsiti (Atalanta), Elseid Hysaj (Napoli), Ardian Ismajli (Hajduk Split), Egzon Binaku (Norrkoping), Marash Kumbulla (Hellas Verona), Frederic Veseli (Empoli), Enea Mihaj (PAOK), Kastriot Dermaku (Parma), Mergim Mavraj (Greuther-Furth)

Orta saha: Armir Abrashi (Freiburg), Keidi Bare (Malaga), Ledian Memushaj (Delfino Pascara 1936), Klaus Gjasula (Paderborn), Kristi Qose (Ruzomberok), Taulant Xhaka (Basel 1893), Ylber Ramadani (Velje), Ermir Lenjani (Sion)

Forvet: Myrto Uzuni (Lokomotiva Zagreb), Bekim Balaj (Sturm Graz), Sokol Cikalleshi (Akhisarspor), Odise Roshi (Akhmat Grozny), Rey Manaj (Albacete)

Arnavutluk, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye, Fransa, İzlanda, Moldova ve Andorra ile mücadele ediyor.