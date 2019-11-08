Krasnodar’ı bırak Alanya’ya bak…

Dün geceye damga vuran Manuel Fernandes, Beşiktaş’ta oynarken, böyle bir maçta ilk kez forma giyen Trabzonspor’un genç oyuncuları henüz futbolla tanışmamışlardı!

Gençler, yaşadıklarını ‘rüya mı yoksa gerçek mi’ olduğunu anlayana dek, o Fernandes, futbol şansının da yardımıyla iki golle tanışmıştı bile…

Gençler yine de iyi mücadele ettiler, ellerinden gelenin en iyisini yaptılar… Bu kadar olur… Bazıları ileriye dönük iyi de ışık verdi.

Ünal Karaman’ın yaş ortalaması 22 olan takımla sahaya çıkmasına; ‘ kader ağlarını örmüş bir kere, elden gelen bu kadar’ diyesi geliyor insanın! Zira sakatlıklar bu yıl belini büktü, omurgasını-iskeletini dağıttı bordo-mavili takımın!

O anlamda liglerin, belki de Avrupa’nın en şanssız takımıdırlar desek hiçbir takıma haksızlık yapmış olmayız…

Öyle ki, ideal kadroyla sahaya çıkılmış olsa, bir-iki sakat daha vermiş olsalar; eyvah eyvah! Sahaya sürecek oyuncu bulamayacaklar…

Dememiz o, kadro genişliği olmayınca, guruptan çıkma şansınız Kaf dağının ardınca olunca; mecbursunuz böyle geniş çaplı bir rotasyona…

Ha, sakatlıklar olmasaydı, bir başka ifadeyle Trabzonspor grup maçlarında tam kadro oynayabilseydi; o gruptan elini kolunu sallaya sallaya çıkardı… Ayrıca süper ligdeki sıralaması da farklı olurdu, o da başka bir konu...

Ünal Karaman, geniş çaplı rotasyon yapmamış olsaydı dün akşam Trabzonspor mağlup olmazdı… Gruptan çıkabilir miydi sorusuna gelince, o tren Trabzon’da oynanan maçta kalkmıştı aslında…

Hafta sonu oynanacak olan Alanyaspor maçını düşündü Ünal Karaman… Maç sonu yaptığı açıklamada da ‘ Zorlanıyorum, gerçekten zorlanıyorum… Hedeflerden kopmadan devre arasını bulursak…’ demesi, her şeyin en net özeti…

Netice itibariyle…

Krasnodar maçından çoğu Trabzonsporlu ümitli değildi, o anlamda bu mağlubiyeti pek de kafayı takmış değiller ancak Alanyaspor maçında alınacak olumsuz bir sonuç; Trabzonsporluların yıllardır Avrupa kupaları diyerek iç çektikleri ligdeki başarısızlığı masaya yatırılarak birçok tartışmayı beraberinde getirebilir!

O yüzdendir ki bordo-mavili futbolcular başta olmak üzere Trabzonsporluların, Trabzonspor’un Avrupa kupa maçlarındaki başarısızlığını, dolayısıyla Krasnodar maçını unutmaları, Alanyaspor maçına odaklanmaları gerekir…

Hem Avrupa kupalarında böyle bir tabloyla karşılaşan ilk ve de tek takım Trabzonspor değil ki, onlar böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyorlar…