Maçtan evvel birileri çıkıp da Trabzonsporlulara “ Trabzonspor bu maçı kaybeder ” demiş olsaydı, cümleyi söyleyen kişiye tam teşekküllü bir devlet hastanesine gitmesi tavsiye edilirdi! (Hakemler maçın sonucuna direkt etki yapınca olur, oluyor da..!)

Şampiyonluğa oynamak istiyorsanız, mücadele edeceksiniz, canınızı dişinize takacaksınız, rakip kim olursa olsun; ‘çantada keklik’ demeyeceksiniz…

Dünkü ilk yarıyı izleyenler şampiyonluğa Trabzonspor’un değil de Göztepe’nin oynadığını zannederdi.

Evet, eksikler var, sakat oyuncu çok tamam da, bu kadar vurdumduymazlık, bu kadar yan pas yaparak ve de durarak oynamak?

Düşünün, şampiyonluğa aday bordo-mavili takımın koca bir ilk yarı gol pozisyonu yoktu… Futbolu, iyi oyunu görene aşk olsun…

Göztepe, gücünü bilerek oynadı; oyunu kendi sahasında kabul ederek, kontratağa kalkarak ya da duran toptan gol bulursa; onlar adına ondan iyisi Şam’da kayısı… Nitekim öyle oldu. 31 dakikada buldukları gol, onlar için güzel rüyadan bir sahneydi sanki…

Ünal Karaman’ın genç Ahmet ve İvanildo ile başlaması büyük hataydı… Maça iki eksikle başlamış oldular… Ha, Karaman’ın da hamle şansının hiç olmadığını bir kenara not düşelim..

Attıkları golle özgüveni yerine gelen sarı-kırmızılı oyuncuların oynama iştahı arttıkça arttı; zira formda bir takıma karşı buldukları böyle bir skoru rüyalarında görseler inanamazlardı; moral buldular, umutlandılar…

Puana, morale hasret Göztepe, kapandıkça kapandı… Trabzonspor’un o oyunla golü bulması iğne ile kuyu kazmak gibi bir şeydi; rakip kalede Beto gibi bir kaleci olunca…

Trabzonspor kötü oynadı tamam da, 59. Dakikada verilmeyen net bir penaltısı var, o penaltı verilmiş olsaydı skor çok daha farklı olabilirdi; bordo-mavili oyuncuların kötü başladıkları maçta moralleri yerine gelecek kalan dakikalarda, tribünlerin de desteğiyle daha coşkulu, arzulu, iştahlı oynayabilirlerdi; golü attıktan sonra Göztepe’nin moral bulup oynadığı, mücadele ettiği gibi…

Ayrıca Jerome’nin, Sosa’ya yaptığı kırmızı kartlık hareketi de görmedi saha içinde ve VAR’ın başındaki hakemler!

Bitirelim…

Trabzonsporlular, sezon başından bu yana ligin alt sıralarında mücadele eden takımlara kaybettiği puanlar aklına geldiğinde ahlanıp vahlanıyorlardı, kaybedilen Göztepe maçı da böylelikle o maçlar arasında yerini almış oldu!

Uzun lafın kısası, maç öncesi hiç kimsenin bırakın bir puanı, hiç şans tanımadığı Göztepe, Trabzon’dan üç puanla ayrıldı…