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03.06.2019 - 21:28 | | AA

Alaves, Lucas Perez'i transfer etti

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Alaves, İngiltere'nin West Ham United takımından İspanyol golcü Lucas Perez'i kadrosuna kattı.

Alaves, Lucas Perez'i transfer etti

Alaves Kulübü, 30 yaşındaki Perez ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ülkesinin Deportivo La Coruna ekibinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Perez, 2016'da İngiltere temsilcisi Arsenal'a transfer oldu. Burada bekleneni veremeyen tecrübeli futbolcu, bir yıl Deportivo La Coruna'da kiralık oynadıktan sonra geçen sezon West Ham United'a imza attı. West Ham United'da 19 maça çıkan Perez, 6 gol attı.

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