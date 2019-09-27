SÃ¼per Ligâ€™in 6. haftasÄ±nda M.BaÅŸakÅŸehir, sahasÄ±nda Rizesporâ€™u 5-0 maÄŸlup etti. Turuncu-lacivertlilerin sezon baÅŸÄ±nda Al Ahliâ€™den kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± Aleksic ile Salzburgâ€™dan transfer edilen Gulbrandsen, bu maÃ§la birlikte turuncu-lacivertli forma ile resmi maÃ§lardaki ilk gollerini kaydetmiÅŸ oldu.Â



Aleksicâ€™den 2 gol, 1 asistÂ

Daha Ã¶nce BaÅŸakÅŸehirâ€™le ligde GenÃ§lerbirliÄŸi, Sivasspor ve BeÅŸiktaÅŸâ€™a karÅŸÄ± mÃ¼cadele eden ancak gol yada asist Ã¼retemeyen Danijel Aleksic, Ã‡.Rizespor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda ise adeta yÄ±ldÄ±zlaÅŸtÄ±. 18. ve 73. dakikalarda aÄŸlarÄ± sarsan SÄ±rp futbolcu, Gulbrandsenâ€™in golÃ¼nde de asiste imza attÄ±.Â



Gulbrandsen siftah yaptÄ±Â

BaÅŸakÅŸehirâ€™in NorveÃ§li futbolcusu Fredrik Gulbrandsen de siftah yaptÄ±. Turuncu-lacivertlilerle 3â€™Ã¼ lig, 3â€™Ã¼ de Avrupa kupalarÄ±nda olmak Ã¼zere toplamda 6 resmi mÃ¼sabakada gÃ¶rev alan 27 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, maÃ§Ä±n 33. dakikasÄ±nda kendisinin ilk, takÄ±mÄ±nÄ±n ise ikinci golÃ¼nÃ¼ kaydeden isim oldu.Â