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HaberlerBasketbolAli Koç'tan Yıldırım'a övgü, camiaya sesleniş mesajı...
07.10.2019 - 11:46 | | İSTANBUL (İHA)

Ali Koç'tan Yıldırım'a övgü, camiaya sesleniş mesajı...

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, “Maddi olarak hiçbir kulüp için 2019-2020 sezonu kolay değil. Her geçen sene daha da zorlaşıyor” dedi.

Ali Koç'tan Yıldırım'a övgü, camiaya sesleniş mesajı...

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın yeni sponsorluk anlaşması Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda yapıldı.

Anlaşma töreninde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, hayallerinde daha büyük sponsorluklar olduğunu ifade ederek, “İnşallah futbol tarafında bir işbirliğimiz olacak. Sponsorun büyüğü küçüğü yok. Pek çok rakibimizin mecburen küçülmeye gittiği ortamda Aziz başkanın da ortaya koyduğu vizyon içerisinde büyük bir kulüp olma durumunda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bazen taraftarlarımız bize kızıyorlar amatörleri bırakın futbola odaklanın diye. Bu bir anlayış ve duruş. Buralara yapılan yatırımları alıp futbola yatırma durumu yok Fair Play’den dolayı. Ne kadar harcayacağınız belli. Dolayısıyla öbür taraflarda ödün vermemek için uğraşıyoruz. Bu gemi nasıl yüzecek, maaşlar nasıl ödenecek diye düşünüyoruz. Hiçbir kulüp için 2019-2020 sezonu kolay değil. Her geçen sene daha da zorlaşıyor. Önümüzdeki günlerde milli maç arasında camiaya sesleniş yapmak istiyorum. Onun daha kararını vermedik. Birkaç konuya açıklık getirmenin zamanı geldi” diye konuştu.

 

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