Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEvkur Yeni MalatyasporAli Ravcı: Trabzonspor maçı zevkli olacak
23.08.2019 - 16:42| MALATYA (AA)

Ali Ravcı: Trabzonspor maçı zevkli olacak

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçından puanla dönmek istiyor.

Ali Ravcı: Trabzonspor maçı zevkli olacak

Sarı-siyahlı ekibin sportif direktörü Ali Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın moralinin yüksek olduğunu söyledi.

Trabzonspor ile 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacaklarını aktaran Ravcı, "Lige iyi başlamanın moraliyle Trabzon'a gideceğiz. Güzel ve zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Rakibimizin gücünü ve kalitesini biliyoruz. Takım olarak, düşüncelerimizi ve amacımızı sahada pratiğe dökersek iyi bir sonuçla döneriz. Oyuncu kalitemiz ve takım ruhumuz, bunu başarabilecek seviyede. Puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Medipol Başakşehir maçında ortaya konan mücadele, azim ve kazanma arzusunun tekrarı bu maçta bize puan veya puanlar kazandıracak." diye konuştu.

 

Günün Detayı - "Sturridge ile ilgili şüphelerim var"
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalyaspor Gelson Dala ile anlaştı

Antalyaspor Gelson Dala ile anlaştı

Türkiye-Porto Riko: 72-64

Türkiye-Porto Riko: 72-64

Dile kolay, 50 saat içinde 10 TEK MAÇ iddaa'da! İşte oranlar...

Dile kolay, 50 saat içinde 10 TEK MAÇ iddaa'da! İşte oranlar...

Sivasspor kafilesi Rize'ye gitti

Sivasspor kafilesi Rize'ye gitti

Sıradaki Haber