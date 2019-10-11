Napoleoni, Adnan SÃ¼vari Tesisleri'nde gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°stikbal Mobilya Kayserispor maÃ§Ä±nda 2 gol atarak takÄ±ma katkÄ± saÄŸlamasÄ±nÄ±n kendisini sevindirdiÄŸini sÃ¶yledi.

Ã–zellikle son haftalarda iÃ§ ve dÄ±ÅŸ sahada puanlar aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Napoleoni, "Bu bizim iÃ§in mutluluk verici. TaraftarÄ±mÄ±z evimizde bize gÃ¼Ã§ veriyor. Bu hafta gollerimden sonra hep beraber kutladÄ±k. Bize verdikleri destek Ã§ok Ã¶nemli. Åžu an iyi bir durumdayÄ±z, geliÅŸtirerek devam edeceÄŸiz. Zaten iyi Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. TakÄ±m olarak en iyi sonuÃ§larÄ± alÄ±p, ligi en iyi yerlerde tamamlamaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Kalan maÃ§larÄ±mÄ±zÄ± kazanarak, Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek istiyoruz." diye konuÅŸtu.

Alpaslan Ã–ztÃ¼rk: "Top rakipteyken savunma anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z bize yardÄ±mcÄ± oluyor"

Defans oyuncusu Alpaslan Ã–ztÃ¼rk de lige istedikleri gibi baÅŸlayamadÄ±klarÄ±nÄ± ancak yeni gelen oyuncularÄ±n uyum saÄŸlamasÄ±yla toparlandÄ±klarÄ±nÄ±, yakaladÄ±klarÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek istediklerini sÃ¶yledi.

Hangi mevkide istenirse orada en iyi performansÄ± sergilemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Alpaslan, ÅŸu anda oynadÄ±ÄŸÄ± mevkide iÅŸlerin iyi gittiÄŸini belirtti.

Bir gazetecinin kendisinin gol attÄ±ÄŸÄ± maÃ§larda takÄ±mÄ±n da kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatmasÄ± Ã¼zerine Alpaslan Ã–ztÃ¼rk, "Ã‡ok gÃ¼zel bir istatistik, inÅŸallah hep bÃ¶yle devam eder. Gurur verici bir ÅŸey. Tabii Ã¶nemli olan takÄ±mÄ±n puan almasÄ±. Kimin gol attÄ±ÄŸÄ± Ã¶nemli deÄŸil. Ã–nemli olan 3 puanÄ±n GÃ¶ztepe'ye yazÄ±lmasÄ±. Benim de bu istatistikten haberim var." ifadelerini kullandÄ±.

GÃ¶ztepe'nin ligin en az gol yiyen takÄ±mÄ± olduÄŸunun hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine de Alpaslan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"BaktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman diÄŸer takÄ±mlarda Ã¶nemli isimler var ama bizim Ã¶zellikle top rakipteyken savunma anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z bize yardÄ±mcÄ± oluyor. TakÄ±m olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz bunu. Ã–zellikle defansa veya kaleciye verilecek bir unvan demiyorum Ã§Ã¼nkÃ¼ takÄ±mÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±."

Alpaslan Ã–ztÃ¼rk, her TÃ¼rk gibi kendisinin de hayalinin milli olmak olduÄŸunu, milli takÄ±ma seÃ§ilene kadar Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± en iyi ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼receÄŸini ifade etti.

Gol sevinÃ§leri hakkÄ±nda da konuÅŸan Alpaslan, ikiz kÄ±zlarÄ± olduÄŸunu, izin gÃ¼nlerinde gÃ¶rebildiÄŸi kÄ±zlarÄ±nÄ±n dans hareketleri ve mimiklerini gol sevinÃ§lerinde taklit etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.