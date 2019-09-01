Altay nefes aldı

Kritik galibiyetle silkinip yarışta 'Ben de varım' diyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Sait Karafırtınalar, ilk 2 hafta oynadıkları futbolu sonuca yansıtamadıklarını ancak sonunda kazanmayı bildiklerini söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Bizim için kazanmak çok önemliydi ve bunu başardık. Golün uzatmalarda gelmesi tüm ekibin inancını ortaya koyuyor. Kulübede oturan, taraftarımız, yöneticimiz, teknik heyet herkes golün geleceğini biliyordu. Şansızlığı attık" dedi.

Lig yarışının çok sürpriz sonuçlarla başladığını belirten Sait Karafırtınalar, "Lige başlarken herkes bizim fikstürün kolay olduğunu söylüyordu. Ümraniye 3'te 3 yaptı. İstanbulspor ve Balıkesir'in yaptıkları ortada. Bu sezon çok sert olacak. Ancak ben ekibime güveniyorum. Kalitemiz belli, birbirine inanan ve kenetlenen bir ekibiz. Bunu saha içine de yansıttığımız zaman neleri başarabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Oynayan ve oymayan tüm oyuncularıma birlik ve beraberliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Milli maç arasına moralli girmek önemli. İki gün izin yaptıktan sonra Boluspor maçı hazırlıklarına başlayacağız" diye konuştu.

MERTER KADRO DIŞI

Altay altyapısından yetişip geçen sezon devre arasında yıllar sonra yuvaya dönen Merter Yüce kadro dışı kaldı. Ön libero pozisyonunda görev yapan 34 yaşındaki futbolcunun, A2 takımla antrenmanlara devam edeceğinin kendisine tebliğ edildiği bildirildi. Belinde bir türlü iyileşmeyen sakatlığı bulunan tecrübeli futbolcunun, başka bir takıma gitmesi halinde yönetimin kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

LEANDRINHO KORKUTTU

Altay'ın Ümraniyespor'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Leandrinho, Balıkesirspor'a karşı kasığındaki sakatlık yüzünden forma giymedi. Hazırlık kampını takımla birlikte geçirmediği için fizik olarak eksiklikleri olan sambacının, milli maç arasında yoğun bir tedavi göreceği açıklandı. Sakatlığının çok önemli olmadığı bildirilen LeandrinhoI'nun Boluspor karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor.

ÜMİT MİLLİ SEVİNÇ

Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın Altay'da A takım kadrosuna aldığı 19 yaşındaki stoper Cenk Özkacar, Ümit Milli Takım'a seçildi. 19 yaşındaki savunma oyuncusu 6 Eylül tarihinde Kocaeli'de İngiltere ile oynanacak 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında forma giyecek. Siyah-beyazlılar uzun bir aranın ardından Ümit Milli Takım'a oyuncu göndermenin sevincini yaşadı.