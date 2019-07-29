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29.07.2019 - 12:30| Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)-

Altay'ın gözü Abdulkerim Bardakçı'da

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay, sol stoper için geçen sezonu Yukatel Denizlispor'da geçiren Abdulkerim Bardakçı'nın transferini bitirme aşamasına geldi.

Altay'ın gözü Abdulkerim Bardakçı'da

Bonservisi Konyaspor'da olan 24 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlandı.

Konyaspor'un Abdulkerim'i Altay'a 1 yıllığına kiralayacağı ifade edildi. Karagümrük'le anlaşamayan ve yarın İzmir'e gelmesi beklenen Abdulkerim sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlılara imza atacak.

Konyaspor'da futbola başlayan Abdulkerim Bardakçı, Konya Anadolu Selçukspor, Adana Demirspor ve Samsunspor'da da oynadı. Geçen sezon Denizlispor'a kiralanan oyuncu 32 lig maçında forma giyerek istikrarlı bir görüntü çizdi. Denizlispor'la şampiyonluk sevinci yaşayan Abdulkerim, 2 de gol attı. Abdulkerim transferini bitirmesi an meselesi olan Altay, bir de sağ kanat oyuncusu alacak.

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