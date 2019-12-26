Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Altınordu 96 yaşında
26.12.2019 - 14:20 | | İZMİR (AA)

Altınordu 96 yaşında

Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, "İnşallah yüzüncü yılda da bu toprakların çocuklarından kurduğumuz kadromuzla çok güzel yerlerde bu armayı temsil ederiz." dedi.

Altınordu 96 yaşında

Altınordu Kulübünün 96. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet  Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Orhubilge, Altınordu'nun 96 yıldır şan ve  şerefle ayakta olduğunu söyledi.

Yarınların Altınorduluların olacağını belirten Orhubilgi, "İnşallah bu  armayı şanla ve şerefle daha nice 96 yıllara taşımayı hep birlikte Allah bize  nasip eder. Yüzüncü yılda da bu toprakların çocuklarından kurduğumuz kadromuzla  çok güzel yerlerde bu armayı temsil edeceğimize inanıyorum." ifadelerini  kullandı.

Altınordu Kulübü Derneği İkinci Başkanı Halim Bezircilioğlu da 96  yıldır kulübün bayrağını ayakta tutarak birçok şeyi başardıklarını, 7'den 70'e  herkesin saygı ve sempati duyduğu kulüplerinin bu çizgisini sürdüreceğini  kaydetti.

Törene katılanlar daha sonra kulübün kurucu başkanı Süleyman Ferit  Eczacıbaşı'nın Konak ilçesindeki heykeline çelenk bıraktı.

 
Cristiano Ronaldo'nun inanılmaz golüne bir de böyle bakın!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Denizlispor'da rota Tyler Boyd

Denizlispor'da rota Tyler Boyd

Yayıncı kuruluştan müjde! O maçların hepsi şifresiz...

Yayıncı kuruluştan müjde! O maçların hepsi şifresiz...

Real Madrid’e olumsuz VAR yanıtı

Real Madrid’e olumsuz VAR yanıtı

Hakan Arslan: Şampiyonluk neden olmasın?

Hakan Arslan: Şampiyonluk neden olmasın?

Sıradaki Haber