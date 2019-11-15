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15.11.2019 - 13:48 | | İZMİR, (DHA)

Altınordu eksik çalışıyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu milli maçlar nedeniyle lige verilen arada eksik kadrosuyla antrenmanlarını sürdürüyor.

Altınordu eksik çalışıyor

Ligde düşme hattında yer alan İzmir ekibinde hafif sakatlıkları bulunan forvet Yasin, sol bek Ali Mert, stoper Ravil ve kaleci Mertcan fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışma yapıyor. Ümit Milli Takım'da görev alan sağ kanat Atakan, U20 Milli Takımı'nda forma giyen sağ bek Onur Taha da idmanlara katılamıyor. Altınordu, ligde gelecek hafta evinde oynayacağı Boluspor maçı öncesi pazar günü Göztepe ile hazırlık maçına çıkacak.

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