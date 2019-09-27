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27.09.2019 - 13:23 | | Mustafa KÃ–PRÃœLÃœ / Ä°ZMÄ°R, (DHA) -Â

AltÄ±nordu'ya Enes'ten iyi haber

TFF 1'inciÂ Lig'de pazartesi gÃ¼nÃ¼ evinde oynayacaÄŸÄ± Adana Demirspor maÃ§Ä±na hazÄ±rlanan AltÄ±nordu'da orta saha oyuncusu Okan'Ä±n ardÄ±ndan stoper Enes SÄ±ÄŸÄ±rcÄ±'nÄ±n da iyileÅŸerek takÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlamasÄ± yÃ¼zleri gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼.

AltÄ±nordu'ya Enes'ten iyi haber

Sezon Ã¶ncesi antrenmanda sol dizinden sakatlanmasÄ± nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 2.5 aydÄ±r tedavi gÃ¶ren tecrÃ¼beli savunmacÄ± bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan takÄ±ma dÃ¶ndÃ¼.

Antrenmanlara baÅŸlayan Enes'in ilerleyen haftalarda hazÄ±r duruma geleceÄŸi belirtildi. En son geÃ§en sezonun son haftasÄ±ndaki Giresunspor deplasmanÄ±nda gÃ¶rev alan Enes, formasÄ±na kavuÅŸacaÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼ iple Ã§ekiyor.

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