27.09.2019 - 13:23 | | Mustafa KÃ–PRÃœLÃœ / Ä°ZMÄ°R, (DHA) -Â
AltÄ±nordu'ya Enes'ten iyi haber
TFF 1'inciÂ Lig'de pazartesi gÃ¼nÃ¼ evinde oynayacaÄŸÄ± Adana Demirspor maÃ§Ä±na hazÄ±rlanan AltÄ±nordu'da orta saha oyuncusu Okan'Ä±n ardÄ±ndan stoper Enes SÄ±ÄŸÄ±rcÄ±'nÄ±n da iyileÅŸerek takÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlamasÄ± yÃ¼zleri gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼.
Sezon Ã¶ncesi antrenmanda sol dizinden sakatlanmasÄ± nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 2.5 aydÄ±r tedavi gÃ¶ren tecrÃ¼beli savunmacÄ± bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan takÄ±ma dÃ¶ndÃ¼.
Antrenmanlara baÅŸlayan Enes'in ilerleyen haftalarda hazÄ±r duruma geleceÄŸi belirtildi. En son geÃ§en sezonun son haftasÄ±ndaki Giresunspor deplasmanÄ±nda gÃ¶rev alan Enes, formasÄ±na kavuÅŸacaÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼ iple Ã§ekiyor.