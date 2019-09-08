2020 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 5. maÃ§Ä±nda deplasmanda TÃ¼rkiye'ye 1-0 kaybeden Andorra'nÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Koldo Alvarez, ellerinden gelen mÃ¼cadeleyi gÃ¶sterdiklerini ancak son dakika golÃ¼ne engel olamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Alvarez, karÅŸÄ±laÅŸma sonrasÄ±nda dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "MaÃ§ beklediÄŸimiz havada geÃ§ti, maÃ§ Ã¶ncesinde TÃ¼rkiye'nin baskÄ±n oynayacaÄŸÄ±nÄ± biliyorduk. OyuncularÄ±mÄ± tebrik ediyorum, Ã§ok Ã¼zÃ¼n sÃ¼re dayandÄ±k, hepsi benim gÃ¶zÃ¼mde bir teÅŸekkÃ¼rÃ¼ hak ediyorlar. Ama asÄ±l bizim yapmak istediÄŸimiz ilk 20-25 dakikada gÃ¶sterdiÄŸimiz mÃ¼cadele ve oyundu." ifadelerini kullandÄ±.Â

TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± Ã§ok iyi bir mÃ¼cadele ortaya koyduklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Alvarez ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

Â "Biz TÃ¼rkiye'nin nasÄ±l oynayacaÄŸÄ±nÄ± biliyorduk, bu bilinÃ§le iyi mÃ¼cadele gÃ¶sterdik. Hakan ve Cenk'e devamlÄ± oynanacaÄŸÄ±nÄ± biliyorduk. Orta alanÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kacaklarÄ±nÄ± ve ters kalacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k. MaÃ§Ä±n ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde de bunu Ã§ok iyi uyguladÄ±k. DÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ sahaya yansÄ±ttÄ±k. Kalecimiz bugÃ¼n Ã§ok iyi bir performans gÃ¶sterdi, ikinci yarÄ±da bir kafa vuruÅŸu vardÄ± o da gol oldu. Onun haricinde Ã§ok Ã§ok net bir pozisyon yoktu. Bu da bizim iÃ§in maÃ§Ä±n olumlu yanlarÄ±ndan biriydi. Ã–zellikle TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± defansÄ±mÄ±zÄ±n Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ± ve mÃ¼cadele etmemiz gerektiÄŸinin farkÄ±ndaydÄ±k. Bunu maÃ§ boyu gerÃ§ekleÅŸtirdik. Bir pozisyona mÃ¼dahale ettikten sonra ikinci pozisyonu vermemek iÃ§in iyi basmamÄ±z gerekiyordu. Ä°lk yarÄ±nÄ±n son dakikalarÄ±nda ve ikinci yarÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼nÃ¼nde Ã¼zerimize gelen bir takÄ±m vardÄ±. OyuncularÄ±mdan mÃ¼cadele konusunda daha fazla bir ÅŸey isteyemezdim, bu konuda Ã§ok iyilerdi."Â

Alvarez, ikinci yarÄ±da bir pozisyonda uyguladÄ±klarÄ± ofsayt taktiÄŸi ile ilgili olarak ise, "Bu Ã¼zerimizde Ã§ok baskÄ± oluÅŸtuÄŸu zaman rakip takÄ±mÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtmak iÃ§in yapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bir olaydÄ±." dedi.Â

AynÄ± puana sahip Fransa, TÃ¼rkiye ve Ä°zlanda'nÄ±n gruptan Ã§Ä±kma ÅŸanslarÄ±yla ilgili olarak ise Alvarez, "Benim gÃ¶zÃ¼mde Ã¼Ã§ takÄ±mÄ±n da gruptan Ã§Ä±kmak iÃ§in eÅŸit ÅŸansÄ± var. DÃ¼ÅŸÃ¼ncemi sorarsanÄ±z TÃ¼rkiye ve Fransa derim ama yanÄ±labilirim de. ÃœÃ§ takÄ±mÄ±n ÅŸansÄ± da eÅŸit. Ancak TÃ¼rkiye'nin sahip olduÄŸu bu ambiyans puanÄ± getiren bir etken oldu. Bu da TÃ¼rkiye aÃ§Ä±sÄ±ndan bir artÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.