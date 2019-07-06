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06.07.2019 - 15:54 | | ANKARA (AA)

Alvaro Morata, Atletico Madrid'de

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Alvaro Morata'yı renklerine kattı.

Alvaro Morata, Atletico Madrid'de

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Morata'nın bu sezon da kiralık  olarak takımda kalacağı ve gelecek yıl Chelsea'den bonservisinin tamamen  alınacağı belirtildi.

İspanya basınında yer alan haberlere göre, Atletico Madrid, Alvaro  Morata'nın bonservisi için Chelsea'ye gelecek yıl 56 milyon avro ödeyecek.

Geçen sezon sezon devre arasında kiralık olarak Chelsea'den Atletico  Madrid'e geçen 26 yaşındaki İspanyol santrfor, La Liga'da 15 maçta 6 kez ağları  sarsmıştı.

İspanya Milli Takımı'nda 31 karşılaşmada 16 gole imza atan Morata,  2017'de transfer olduğu Chelsea formasıyla ise 72 maçta 24 kez fileleri  havalandırdı.

 

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